Oni ne bi ušli u vezu da Sofija nije ušla: Miljana pred svima unakazila ljubav Mine i Viktora, ne štedi reči (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević podigao je Miljanu Kulić kako bi prokomentarisala podelu budžeta Viktora Gagića:

- ja sam ovde zbog gledalaca, a ne njega da zabavljam. Ima 18 godina, a njegova majka je Saletovo godište, pa kad bude došla može da bude sa Saletom. Možda je zaprosi ako se mama ugleda na sina. Bio je nebitan dok nije dobio zeleno svetlo od Mine. Spolja gladac, iznutra jadac. Još jedna u nizu nebitnih podela budžeta. On mi je rekao: "Okreneš se 360 stepeni ako ti neko ne učini nešto". Fizički on i Mina, da, a unutrašnje, nema harizmu i ono što Mina voli. Oni ne bi ušli u vezu da Sofija nije ušla. On je pita: "Da li bi treći put htela da se veriš", blam! - rekla je Miljana.

Autor: A.Anđić