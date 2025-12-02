Bila mu je pokretač da se zavrti sada ova priča: Zorica uočila nelogičnosti u Milanovoj priči, Mina ga dokrajčila (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Zorici Marković, kako bi dala svoj sud o priči Milana Stojičkovića i njegovih bivših partnerki.

- Na svako tvoje postavljeno pitanje, nismo dobili konkretan odgovor. Pokušao je da izvrda, Milane, treba da budeš surovo iskren, jer si optužen. Ovo ti je prilika da kažeš, pa da vidimo ko laže, da li ti ili oni. Meni je zaparalo uši, to kada je ona digla nož, moralo je sve da se zavede. Po mom mišljenju, ili si ti bio hapšen ili oboje. To bez hapšenja nije moglo da prođe - rekla je Zorica.

- Nemam pojma da li je Sofija znala. Nisam verovao da ima takvu priču. Kada si ga pitao da li je veren, on je automatski rekao ne...Malo pre si rekao da je Dragana spremna na sve i da ti uništi život, zbog čega ti je ona bitna. Imamo dve devojke koje imaju identičnu priču, obema nisi verovao da je dete tvoje. Rekao si i da je Dragana imala bogate roditelje i da je Beti puna para - rekao je Dača.

- Milan je neko ko nije iznosio mišljenje, mislim da se pogubio, mislim da je neke stvari sakrio, loš izgovor je to da je hteo da zaštiti Draganu, pa Beti. Jedna je spremna da falsifikuje papire i da nisi upoznao roditelje, a sada ispada da hoćeš nekoga da zaštitiš. Ti si svesno ušao ovde, hteo si da prodaš svoju priču. Ispada kao da je Sofija tebi bila pokretač i da ti je pomogla da se sve ovo zavrti i da se malo priča o tome. Što se tiče Terze, on je u par navrata sa njom preko stola ćaskao i pričao, pa je objašnjavao da mu je Sofija rekla da ima mnogo toga o Milanu da se ispriča - rekla je Mina.

- Ja sam svestan ko mi je sada napolju, neću dozvoliti da se ponižavam. Ona će se skloniti od mene, ja ću ovde biti sam, ali ću ih komentarisati - rekao je Terza.

Autor: Nikola Žugić