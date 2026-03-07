Praviš od mene psihopatu: Drama Luke i Anite se nastavlja, ona se ne smiruje! (VIDEO)

Novi sat, nova svađa!

Anita Stanojlović i Luka Vujović nastavili su svoj sukob i posle emisije, kada ga je ona sve vreme provocirala i ubeđivala da od nje pravi psihopatu.

- Folirantu, noćas si se izvinjavao tamo, a sad glumiš neko ludilo - rekla je Anita.

- Ti si jedan običan folirant - rekao je Luka.

- Sram te bilo - rekla je ona.

- Neću bre da te molim više - rekao je Luka.

- Prihvati da si kriv jednom. Ti od mene praviš psihopatu - rekla je Anita.

- Ti samo pričaš o pesmi - rekao je Luka.

- Trebao si da se okreneš i gledaš moju reakciju, ne njih - rekla je Anita.

- Osećam se trenutno loše i ne mogu da se promenim - rekao je Luka.

- Ne možeš da se smeješ kad plačem. Odbij zadatak, ti se sa mnom psihički igraš - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić