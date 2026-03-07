AKTUELNO

Zadruga

Praviš od mene psihopatu: Drama Luke i Anite se nastavlja, ona se ne smiruje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Novi sat, nova svađa!

Anita Stanojlović i Luka Vujović nastavili su svoj sukob i posle emisije, kada ga je ona sve vreme provocirala i ubeđivala da od nje pravi psihopatu.

pročitajte još

Rekapitulacija noći: Ivan Marinković razvezao jezik i urnisao takmičare Elite! (VIDEO)

- Folirantu, noćas si se izvinjavao tamo, a sad glumiš neko ludilo - rekla je Anita.

- Ti si jedan običan folirant - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sram te bilo - rekla je ona.

- Neću bre da te molim više - rekao je Luka.

pročitajte još

Nikad se ne zna: Vanja zabila Kačavendi još jedan nož u leđa i ostavila mogućnost za vezu s Janjušem (VIDEO)

- Prihvati da si kriv jednom. Ti od mene praviš psihopatu - rekla je Anita.

- Ti samo pričaš o pesmi - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Trebao si da se okreneš i gledaš moju reakciju, ne njih - rekla je Anita.

- Osećam se trenutno loše i ne mogu da se promenim - rekao je Luka.

pročitajte još

Mahaću ti ključevima dok budeš molio da te udome: Surova Maja prekucala igricu, Uroša vređa kao nikad! (VIDEO)

- Ne možeš da se smeješ kad plačem. Odbij zadatak, ti se sa mnom psihički igraš - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nova žurka, nova svađa: Evo šta je Korda zamerio ovog utorka Ani, ona pokušava da odbrani sebi dragu osobu na sve načine! (VIDEO)

Zadruga

Nisu izdržali ni tri sata: Aneli i Luka ponovo zaratili, on urla iz petnih žila! (VIDEO)

Zadruga

'MARŠ BRE TAMO!' Miona nastavlja da vređa Ša, sasula mu sve u lice, on menjao boje poput semafora! I dalje tvrdi da ona voli Stanislava! (VIDEO)

Zadruga

Takve igre sa mnom ne možeš: Anita bez pardona prekorila Alibabu, on obrnuo igricu! (VIDEO)

Zadruga

Ori se Bela kuća: Ivan i Anđelo u žestokom sukobu, Marinković optužio Anitu da je Bojani udarala na mrtvog brata! (VIDEO)

Zadruga

'KAKO SI ME NAVUKLA FOLIRANTU JEDAN!' Darjan ZAMERIO Miljani zbog ZDUŠNOG pozdravljanja sa Zolom, ona mu ODBRUSILA jednom rečenicom! (VIDEO)