URADIO JE TO ZBOG MENE, NIJE ISKREN: Maja uverena da je Asmin lažno spustio loptu sa Kačavendom, pa progovorila o zbližavanju sa Durdžićem! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Maja Marinković progovorila je u emisiji ''Na mestu splačina'' o svađi Milene Kačavende i Asmina Durdžića.

- Asmine, veoma si bio blizak sa Milenom. Stizali su joj pokloni od tvoje porodice, a došao si do toga da kažeš kako nikada i niste bili bliski, to je glupost - rekao je Mića.

- Moj stav o tome je da njihovo prijateljstvo nije bilo iskreno, ali sam ja ostala u šoku kada sam čula šta je on izgovorio neke stvari. Mnogi su se sladili njihovoj raspravi, zato sam mu i rekla da je loš čovek. Mislim da to ne može da se iskoreni, on je veliko zlopamtilo, trajno pamti neke stvari i želi da napakosti ljudima, a ja to ne volim. On ume da pomogne ljudima, ali više preovladava njegova loša namera i to zlo koje nosi u sebi - rekla je Maja.

- Da li misliš da je zbog tog tvog stava Asmin rešio da danas spusti loptu sa Milenom? - upitao je Dača.

- Da, tačno tako. Nije iskren - kazala je Maja.

- Majo, mahom učesnici pričaju da ste Asmin i ti sve bliži i da ste iz dana u dan sve prisniji, kako gledaš na to? - upitao je Dača.

- Ja sam njegov hir, gleda me kao trofej. On voji nešto što je neosvojivo. Ne kažem da on meni nije zanimljiv, ali moram da kažem da on mene ne zanima u tom smislu muško-ženskom. Nismo se zbližili, a i ti komentari učesnika mene zaista ne zanimaju - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.