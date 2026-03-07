ONA JE NAJPOKVARENIJA OSOBA: Bebica istakao da Hana uvlači Nerija u svoj MULJ, Bora tvrdi da nije želeo RAT sa njima! (VIDEO)

Tenzija dosegla vrhunac!

Naredni gosti u emisiji ''Na mestu splačina'' bili su Hana Duvnjak, Nerio Ružanji i Nenad Macanović Bebica.

- Hana, da li misliš da Bora laže kada govori o sukobu sa Neriom i tobom? - upitao je Dača.

- Laže. On je prvi nama vređao dete. Nerio je tada skočio iz kreveta, ne sećam se da sam ja dozivala Neria da ustane iz kreveta, kako bi napao Boru - rekla je Hana.

- Mnogi misle da si ti izazvala haos među njima - rekao je Dača.

- Nije ona bila ta koja je išta izazvala. Ja sam se podigao iz kreveta kada je Bora rekao Hani ''ćuti, ku*vo''. Nisam ja ništa Bori uradio, niti sam ga napao - rekao je Nerio.

- Kako nisi, molim?! Pogledaj ti meni ovaj deo kod prsa - rekao je Bora.

- Ti si rekao da će tvoja sestra nas napasti. Jadna sestra tvoja kakvog brata ima - dodala je Hana.

- Jadna tvoja majka kakvu ćerku ima - rekao je Bora.

- Što se tiče ovoga sada sa Borom, naravno da ja Hana rekla. Matora je i sama rekla da Bora nije provocirao Neria i Hanu, već Draganu. Hana se tu ubacila. Nerio je rekao Hani da se ne obnraća Bori, najpokvarenija osoba ovde je Hana. Njoj smeta kada Nerio spusti loptu sa Aneli, ona je najgori izbor za Neria, izvlači doslovno sve najgore iz njega. Nije uopšte dobar izbor po njega - rekao je Bebica.

- Bebice, mnogi su komentarisali da nisi skočio na Kačavendu, kad su svi skočili, a u sujkobu ste, koćeš li nam sad reći ralog? - upitao je Dača.

- Obostran je animozitet između Kačavende i Asmina, to se vidi i veoma je jasno. Nemam ja šta tu da dodam, smatram da tu nikakvo prijateljstvo nije postojalo. Ta netrpeljivost se oseti - rekao je Bebica.

- Da li misliš da je Asmin spustio zbog Maje loptu sa Kačavendom? - upitao je Dača.

- Jedino što mislim je da nije iskren. On se izvinjavao i Majinom psu Leu, onda može svakom da se izvini. Kao što sam i rekao, Asmin i Milena se ne vole - rekao je Bebica.

Autor: S.Z.