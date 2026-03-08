AKTUELNO

Zadruga

Nisam nikome posvetio pesmu, ali... Janjuš emotivnim stihovima dirnuo Vanju u srce, njegova bivša im pružila podršku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Marko Janjušević Janjuš večeras je prvi nastupio kako bi iznenadio svoju lepšu polovinu za 8. mart, a on je odabrao da to ove noći bude Vanja Živić.

pročitajte još

Nikad se ne zna: Vanja zabila Kačavendi još jedan nož u leđa i ostavila mogućnost za vezu s Janjušem (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Janjuš joj je posvetio pesmu ''Kad ljubav zakasni'' od Saše Matića, a Vanja se sve vreme smejala i gledala ga zaljubljeno. Da li će Janjuš uspeti da zavede Vanju do kraja rijalitija, ostaje da ispratimo.

pročitajte još

Bauštelac i loš čovek, a Vanja... Žana Omnia ponovo udarila na bivšu drugaricu, pa stala uz Kačavendu u ratu protiv Alibabe

Foto: TV Pink Printscreen

Nastup možete pogledati OVDE.

- Janjuše, zbog čega si baš ovu pesmu odabrao za Vanju? - upitao je Darko.

- Nemam pojma, prva mi je pala na pamet. Meni se sviđa pesma i nisam je nikome posvetio već moja buduća partnerka voli tu pesmu, želim joj svu sreću sa mnom i 8. mart - rekao je Janjuš.

pročitajte još

Dokazaću da me niko ne interesuje: Janjuš rešio da osvoji Vanju Živić, svim silama joj dokazuje da je odlepio za njom! (VIDEO)

- Kako komentarišeš što svi vide da su Kačavnendi oči pune suza? - upitao je Darko.

- Nisam obraćao pažnju, ovo je pesma samo za Vanju - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je bio super, polako naučiće reči vremenom - rekla je Vanja.

pročitajte još

Aneline nesuđene svekrve ZAGRLJENE! Mevlida i Biljana nerazdvojne, nadaju se finalu 'Elite 9', Mustafa im uputio SNAŽNU PORUKU!

- Prepoznala sam pravu emociju i ja ih podržavam - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ako moram da biram, izabraću klan majki: Keti pružila punu podršku Aneli, Eni neće biti dobro! (VIDEO)

Zadruga

Kačavenda će izgoreti od muke: Janjuš ugovorio s Vanjom viđanje posle Elite! (VIDEO)

Zadruga

Takmiče se ko će veću tortu da pošalje: Aneli odrukala Ivana Marinkovića, on žestoko udario na podršku nje i Alibabe! (VIDEO)

Zadruga

Slab je na nju: Janjuš priznao šta mu smeta kod Aneli, Matora smatra da on greši u jednoj stvari (VIDEO)

Zadruga

Šok? Janjuš i Maja se prisetili najjačih momenata iz veze, ovo nikoga ne ostavlja ravnodušnim! (VIDEO)

Domaći

Kakva veza, nije je ni na rođendan pozvao: Bivša učesnica Elite žestoko raskrinkala Jovanu pevačicu, otkrila sve o njenom odnosu s Janjušem! (VIDEO)