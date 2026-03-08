Nisam nikome posvetio pesmu, ali... Janjuš emotivnim stihovima dirnuo Vanju u srce, njegova bivša im pružila podršku! (VIDEO)

Neočekivano!

Marko Janjušević Janjuš večeras je prvi nastupio kako bi iznenadio svoju lepšu polovinu za 8. mart, a on je odabrao da to ove noći bude Vanja Živić.

Janjuš joj je posvetio pesmu ''Kad ljubav zakasni'' od Saše Matića, a Vanja se sve vreme smejala i gledala ga zaljubljeno. Da li će Janjuš uspeti da zavede Vanju do kraja rijalitija, ostaje da ispratimo.

Nastup možete pogledati OVDE.

- Janjuše, zbog čega si baš ovu pesmu odabrao za Vanju? - upitao je Darko.

- Nemam pojma, prva mi je pala na pamet. Meni se sviđa pesma i nisam je nikome posvetio već moja buduća partnerka voli tu pesmu, želim joj svu sreću sa mnom i 8. mart - rekao je Janjuš.

- Kako komentarišeš što svi vide da su Kačavnendi oči pune suza? - upitao je Darko.

- Nisam obraćao pažnju, ovo je pesma samo za Vanju - rekao je Janjuš.

- On je bio super, polako naučiće reči vremenom - rekla je Vanja.

- Prepoznala sam pravu emociju i ja ih podržavam - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić