Kačavenda će izgoreti od muke: Janjuš ugovorio s Vanjom viđanje posle Elite! (VIDEO)

Neočekivano!

Marko Janjušević Janjuš počeo je da se dogovara sa Vanjom Živić oko njihovog viđenja napolju, a ona je po svemu sudeći pristala da se vidi s njim.

- Slušaj, Kruna mi ide 14. avgusta na pripreme i moraću da budem s njom do tad. Možeš li da se uklopiš u moje planove? Od 13. avgusta ću biti slobodan za tebe sto posto - rekao je Janjuš.

- Vidiš ti to - rekla je Vanja.

- Imaću stan, taman ću uzeti 80 kvadrata da imamo prostranstvo - rekao je Janjuš.

- To je bitno, nema šta - rekla je Vanja.

Autor: N.Panić