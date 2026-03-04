AKTUELNO

Zadruga

Kačavenda će izgoreti od muke: Janjuš ugovorio s Vanjom viđanje posle Elite! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Marko Janjušević Janjuš počeo je da se dogovara sa Vanjom Živić oko njihovog viđenja napolju, a ona je po svemu sudeći pristala da se vidi s njim.

pročitajte još

Ne prestaju da ogovaraju: Terza i Bora osuli paljbu po jednom cimeru, evo šta im smeta (VIDEO)

- Slušaj, Kruna mi ide 14. avgusta na pripreme i moraću da budem s njom do tad. Možeš li da se uklopiš u moje planove? Od 13. avgusta ću biti slobodan za tebe sto posto - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidiš ti to - rekla je Vanja.

- Imaću stan, taman ću uzeti 80 kvadrata da imamo prostranstvo - rekao je Janjuš.

pročitajte još

Družićemo se napolju: Boginja i Anđelo flertuju sve u šesnaest, ovo se Đukiću neće dopasti! (VIDEO)

- To je bitno, nema šta - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Zaplesali u inat dušmanima: Aneli i Bora jači nego ikad, ne može im niko ništa! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Kakva veza, nije je ni na rođendan pozvao: Bivša učesnica Elite žestoko raskrinkala Jovanu pevačicu, otkrila sve o njenom odnosu s Janjušem! (VIDEO)

Zadruga

Shvatili koliko su različiti! Kačavenda i Miki ne mogu da se gledaju očima, Janjuš dao žestok sud o njihovom ljubavnom klipu: Ni na jednom klipu ona n

Zadruga

Teodora i Bebica u nikad boljim odnosima: On ne skida osmeh s lica, ovo će mnogima biti čudno! (VIDEO)

Zadruga

Dušica ili Milosava? Ivana Šopić saopštila odluku gledalaca, neko od njih dve će se boriti za opstanak! (VIDEO)

Zadruga

Šok? Janjuš i Maja se prisetili najjačih momenata iz veze, ovo nikoga ne ostavlja ravnodušnim! (VIDEO)

Zadruga

Ne znam šta se dešava s njom: Janjuš totalno šokiran postupcima Milene Kačavende, umalo da je pošalje u izolaciju! (VIDEO)