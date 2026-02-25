Šok? Janjuš i Maja se prisetili najjačih momenata iz veze, ovo nikoga ne ostavlja ravnodušnim! (VIDEO)

Neočekivano!

Marko Janjušević Janjuš i Maja Marinković ćaskali su ispred kazina i tom prilikom prisetili su se svojih zajedničkih scena iz rijalitija ''Zadruga'' kada su bili u emotivnom odnosu.

- Sećaš se kad si me tukla, j*bem ti mater - rekao je Janjuš.

- Da kad si me lagao, ali tako prođe svako ko se uhvati u kolo sa Majom Marinković - rekla je Maja.

- Taki ovako izgleda kad zapali tompus. Taki je najjače, samo sam njegove storije pratila - rekao je Janjuš.

- Taki je najjači - rekla je Maja.

- Samo sam njegove storije pratio napolju - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić