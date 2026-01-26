Janjušu pala vilica do poda: Vruće scene Jovane Cvijanović nikoga nisu ostavile ravnodušnim, ovo se ne viđa svaki dan (VIDEO)

Opa!

Jovana Cvijanović je sledeća izvela plesni performans "Rumba", te je na samom startu pobrala simpatije žirija i ostalih takmičara, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Tokom njenog plesa Marko Janjušević Janjuš nije skidao pogled sa nje, a za to vreme cimeri su ustelili sve poglede ka njemu.

Odmah nakon njenog perfomansa usledili su komentari žirija.

- Jovana svaka ti čast. Biće veoma teško odličiti kome dati koji poen - rekao je Mića.

- Svi su fantastični u plesu - rekao je Ilija.

- Baš sam ej doživeo kroz ovu pesmu i melodiju. Devojka je stavrno senzualna - rekao je Bora.

Autor: A.Anđić