Janjušu pala vilica do poda: Vruće scene Jovane Cvijanović nikoga nisu ostavile ravnodušnim, ovo se ne viđa svaki dan (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

Jovana Cvijanović je sledeća izvela plesni performans "Rumba", te je na samom startu pobrala simpatije žirija i ostalih takmičara, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Tokom njenog plesa Marko Janjušević Janjuš nije skidao pogled sa nje, a za to vreme cimeri su ustelili sve poglede ka njemu.

Foto: TV Pink Printscreen

Odmah nakon njenog perfomansa usledili su komentari žirija.

- Jovana svaka ti čast. Biće veoma teško odličiti kome dati koji poen - rekao je Mića.

- Svi su fantastični u plesu - rekao je Ilija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Baš sam ej doživeo kroz ovu pesmu i melodiju. Devojka je stavrno senzualna - rekao je Bora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

