Ne znam šta se dešava s njom: Janjuš totalno šokiran postupcima Milene Kačavende, umalo da je pošalje u izolaciju! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku su ''Nominacije Odabranih'' takmičara, a naredni je reč dobio Marko Janjušević Janjuš koji je priznao da bi najradije poslao Milenu Kačavendu u izolaciju.

- Prošle nedelje sam branio Milenu, a sad bih je najradije poslao. Ne mogu da trpim da meni neko govori da sam folirant, uopšte me ne interesuje da mi neko glumi mamu. Upoznao sam njenog sina i drugarice njene i ne znam šta se dešava s njom. Nominovaću Saru jer je ona za psihijatra otkad ona beži. Nije sramota otići kod psihijatra, ja sam prvi otišao - rekao je Janjuš.

- Mama, volela bih da se čuješ sa mojim ocem i volela bih da mi pošalje i on čestitku za Novu godinu. Mislim da je Nova godina i volela bih da se neke stvari promene. Ja ću nominovati Anastasiju jer smatram da devojka više nije za ovaj rijaliti i da se pogubila. Konstantno omalovažava Boru, ali mislim da je Milica Kemez kriva što je Bora u ovom stanju, isto tako je i ona. Nominujem Anastasiju - rekla je Mina.

