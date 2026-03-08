Izdominirao! Miki podigao celu diskoteku na noge, Kačavenda frapirala: Ovakav da je bio... (VIDEO)

Opa!

Voditelji Ivana Šopić i Darko Tanasijević najavili su naredni nastup, a na binu je izašao Miki Dudić. On je večerašnji performans posvetio Aleksandri Jakšić i za nju je izveo pesmu Grua "Za tebe biću tu".

On je sve ostavio bez teksta jer je izdominirao, a takmičari su ustali da ga podrže i na kraju nasupa ga nagradili gromoglasnim aplauzom.

- Bitno je da je rekao da najviše zaslužujem meni da peva - rekla je Jakšićka.

- Miki je bio presimpatičan - dodala je Aneli.

- Ovakav da je bio tokom lisica možda bismo drugačije razgovarali - poručila je Kačavenda.

Autor: A. Nikolić