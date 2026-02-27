Ljubomorna, al' neće da pokaže?! Miki upitao Jovanu za Filipovu simpatiju iz spoljnog sveta, evo šta je rekla (VIDEO)

Opa!
Jovana pevačica sela je da priča sa Mikijem Dudićem i Filipom Đukićem, te im je tako otkrila da je Beti, bivša devojka Milana Stojičkovića, prelepa.
- Šta pričaš?! Beti je prelepa devojka, ja kucala na Instagramu - rekla je Jovana pevačica.
- Ti sve znaš je*ote, ti znaš i ovu Filipovu devojku, je l' lepa - pitao je Miki.
- Jeste, lepa je, neće Filip da priča o tome. Ukucam ja sve, pa i njegovu sam odmah kucala - rekla je Jovana pevačica.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić