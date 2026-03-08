Od sutra biram njega: Sara donela odluku da se bori za Đukića, njemu umalo pozlilo! (VIDEO)

Hit!

Filip Đukić naredni je imao prilike da izvede svoju odabranu numeru koja je ove noći bila ''Lubenica'' od Džeja Ramadanovskog, a koju je posvetio Sari Stojanović.

Nastup možete pogledati OVDE.

- Zbog čega si Sari posvetio ovu pesmu? - upitao je Darko.

- Sara je neutralna pavlaka, ovde kad pogledaš nekog to je lažna nada - rekla je Sara.

- Koju pesmu bi posvetio Maji, brzo kaži - rekao je Darko.

- Mambo Italiano - rekao je Filip.

- Teodora - rekao je Darko.

- Satisfaction - rekao je Filip.

- Todićka? - upitao je Darko.

- Šefica podzemlja - rekao je Filip.

- Ja nikada nisam osetila poniženje od Filipa, tako da od danas biram samo njega za sve. Mnogi kažu da Filip nema m*da, a čim je mene izabrao onda ima - rekla je Sara.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić