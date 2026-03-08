AKTUELNO

Zadruga

Od sutra biram njega: Sara donela odluku da se bori za Đukića, njemu umalo pozlilo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Filip Đukić naredni je imao prilike da izvede svoju odabranu numeru koja je ove noći bila ''Lubenica'' od Džeja Ramadanovskog, a koju je posvetio Sari Stojanović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zbog čega si Sari posvetio ovu pesmu? - upitao je Darko.

- Sara je neutralna pavlaka, ovde kad pogledaš nekog to je lažna nada - rekla je Sara.

- Koju pesmu bi posvetio Maji, brzo kaži - rekao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mambo Italiano - rekao je Filip.

- Teodora - rekao je Darko.

- Satisfaction - rekao je Filip.

- Todićka? - upitao je Darko.

- Šefica podzemlja - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nikada nisam osetila poniženje od Filipa, tako da od danas biram samo njega za sve. Mnogi kažu da Filip nema m*da, a čim je mene izabrao onda ima - rekla je Sara.

Autor: N.Panić

