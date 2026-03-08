AKTUELNO

Od romantičnog gesta do pakla: Teodora pretvorila Bebičin performans u čas solfeđa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Morala da reaguje čim je završial tekst.

Voditelji Ivana Šopić i Darko Tanasijević najavili su naredni nastup, a na binu je izašao Nenad Macanović Bebica. On je večerašnji performans posvetio Teodori Delić i za nju je izveo pesmu od Adila "Moje si nebo".

Bebica je imao problem sa tekstom i ritmom, pa je Teodora doletela do bine i počela da maše rukom i drži mu lekciju pred punom diskotekom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je naša pesma, nas opisuje. Nebo je svetlo i zvezdano - rekao je Bebica.

- Ja ne znam da li je u Kotežu poplava? Hrabrost je skupio, a iskopirali nas fanovi da se ljube na sceni. Ovo je naša pesma, a njihova nije... Ovo je možda Filipova i njena. On je tapkaroš ispred Marakane - govorio je Terza.

- Posveta između njih, a za nastup svaka čast jer treba imati m*da ovako da se peva. Sad mi je krivo jer nisam uzeo neku baladu. Lep nastup - rekao je Filip.

- Dobar je bio. Nije se nešto spremao i odličan je bio. On je bio u ritmu i malo sam mu ja tu pomogla - poručila je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A. Nikolić

