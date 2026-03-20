BEBIČIN DEVETI KRUG PAKLA! Filip na kvarno servira osvetu! Gleda slike sa Teodorom i obraća se fanovima, ona blista od sreće (VIDEO)

Ono što je trebalo da bude slavlje pretvorilo se u pravu dramu.

Emisija ''Gledanje snimaka'' donela je neočekivani obrt kada je prikazan klip sa Teodorinog rođendana, a ujedno i sukob nje i Bebice izazvan poklonima podrške sa Filipovim likom.

- Nikada ne bih bacila te stvari, kao što sam Filipu dala vino, tako sam i mafine podelila. Ništa nisam bacala samo sam to sklonila od sebe. Ne znam gde su te slike završile - izjasnila se Teodora.

- Ja bih to sve bacio, ostavio bih to sve tu. Nije mi bilo ni prijatno ni lepo na rođendanu. Ti si sa mnom u vezi, za mene je to provokacija. Zato sam ja napravio haos, svađali smo se oko toga. Moj stav je skroz drugačiji i sve to bih bacio - rekao je Bebica.

- Filipe šta si uradio sa vinom - pitala ga je voditeljka.

- Popio sam ga, slobodno šaljite vino, volim ga. Bolje vino nego pivo da pijem - našalio se Filip.

- To su sve stvari posledica od onoga što je Teodora uradila na rođendanu. On je proračunat - dobacio je Bebica.

- Ja da sam hteo da igram pokvareno ja bih to radio. Ja bih itekako kvarno to radijo da to hoću. Ta priča mu je glupa - nadovezao se Filip.

- Jel ti je jasan Bebica što je to tražio? - upitala je voditeljka.

- Naravno. Ja nisam video te slike niti sam tražio da ih vidim, majice sam podelio - odgovorio je Filip.

- Zahtevao bih ja od svoje devojke da to pobaca, nisam ni znao da postoji taj album - nastavio je Filip

- Hoćeš da dođeš da vidiš slike? - pitala je voditeljka.

- Naravno - rekao je Filip.

- Oni su stvoreni jedno za drugo. Filip otvoreno provocira Bebicu i ovo je otvoreni znak - dodao je Ivan Marinković.

- Kad sam te stezao za ruku? - pitao je Bebica Teodoru.

- Nisi me stezao za ruku - karikirala je Teodora.

Autor: T. Mladenović