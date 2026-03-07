HOROR U NEMAČKOJ! Tek dobio dozvolu, pa 'kliom' odveo drugaricu (17) u smrt: Kada je policija prišla vozaču (19), usledio je potpuni šok, OD KOLA NIŠTA NIJE OSTALO

Ono što je trebalo da bude obična noćna vožnja pretvorilo se u stravičan košmar na seoskom putu u Nemačkoj. Crveni "Reno Klio", za čijim je volanom bio 19-godišnji vozač početnik, pri punoj brzini se zakucao u drvo.

Tinejdžerka (17) na suvozačevom mestu izgubila je život, dok se mladić izvukao iz olupine. Međutim, ono što se desilo nakon dolaska policije bacilo je potpuno novo svetlo na ovu tragediju.

Stravičan udarac u mrklom mraku

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u subotu oko 4:25 ujutru, na lokalnom putu između Brekerfelda i Halvera (Severna Rajna-Vestfalija). U uslovima potpune noćne tmine, devetnaestogodišnji vozač je iz još uvek nerazjašnjenih razloga izgubio kontrolu nad vozilom.

Automobil je naglo skrenuo sa puta udesno i direktno se, pri ogromnoj brzini, zakucao u stablo. Od siline udarca, vozilo je gotovo potpuno uništeno.

Devojci nije bilo spasa, vozač sam izašao iz smrskanog auta

Hitne službe su na lice mesta stigle u rekordnom roku i odmah započele očajničku reanimaciju teško povređene devojke. Nažalost, uprkos svim naporima lekara, 17-godišnjakinja je podlegla jezivim povredama i preminula na licu mesta.

Sa druge strane, vozač je imao neverovatnu sreću u nesreći. Prema prvim izveštajima sa terena, 19-godišnjak je zadobio samo lakše povrede i uspeo je sam da se izvuče iz smrskane olupine pre dolaska spasilaca.

Sumnjivo ponašanje i hitno vađenje krvi

Kada je mladić prebačen u bolnicu radi ukazivanja medicinske pomoći, policajcima je jedan detalj odmah privukao pažnju. Njegovo ponašanje bilo je izuzetno sumnjivo i dezorijentisano.

Zbog jasnih indicija da je vozio pod dejstvom alkohola ili drugih opijata, policija je odmah naložila hitno vađenje krvi. Specijalizovani tim za saobraćajne nesreće iz Kelna preuzeo je istragu i obezbeđivanje dokaza na terenu. Prizor na mestu nesreće bio je toliko potresan da su hitne službe morale da angažuju i dežurne sveštenike kako bi pružili psihološku pomoć spasiocima.

Lokalni put je bio potpuno blokiran satima, sve do kasno u jutro. Istraga je u punom jeku, a policija apeluje na sve eventualne svedoke da se jave i pomognu u rasvetljavanju razloga zbog kojih je automobil sleteo sa puta.

Autor: A.A.