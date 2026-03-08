Hladan tuš za Saleta Luksa? Uložio poslednji atom snage da osvoji Jovanu, pa bukvalno popio korpu! (VIDEO)

Njena faca sve govori!
Voditelji Ivana Šopić i Darko Tanasijević najavili su i Saleta Luksa koji je pripremio sve rekvizite za svoj nastup i numeru ''Lutka sa naslovne strane'' posvetio Jovani Cvijanović koja ga je sve vreme skamenjeno posmatrala.
Nastup možete pogledati OVDE.
- Ne shvatam kao provokaciju, ja ovu pesmu volim od pre i lepa je pesma - rekla je Jovana.
- Pesma je posvećena i super je - rekao je Luks.
- Svaka čast za nastup, ali ne bih ga komentarisala jer mi je izvređao roditelje - rekla je Sara.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: N.Panić