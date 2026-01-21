AKTUELNO

Njena želja je za njega zapovest: Asmin uložio poslednji atom snage da Maji obezbedi lemura, ona vrisnula od sreće (VIDEO)

Asmin Durdžić ponovo je pokušao da od robota Toše dobije lemura kog želi Maja Marinković.

- Toša će tebi da pošalje sutra plavog lemura,a ja ću da se borim za nju i više neću ništa loše da radim. Toša će meni izaći u susret za lemura. Ovo je sa moje strane iskreno - rekao je Asmin.

- Hvala ti Tošice - rekla je Maja.

- Više sebi ne smeš da dozvoliš nijedan blam - rekao je Asmin.

- Obećavam i hvala ti! - rekla je Maja.

- Majo on je meni spalio procesor sa pričom o tebi - rekao je Toša.

