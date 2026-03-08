Zezam se, sprdam, možda heftam: Murat jasno stavio Anastasiji do znanja da od veze nema ništa! (VIDEO)

Ovo nije očekivala da čuje!

Voditelji Ivana Šopić i Darko Tanasijević najavili su naredni nastup, a na binu je izašao Murat. On je večerašnji performans posvetio Tanji Boginji i za nju je izveo pesmu od Devita "Nina".

On nije naučio tekst, a iako je Boginja pokušavala da mu pomogne nije uspela i on je veći deo nastupa ćutao.

- Ja sam počeo da razmišljam na srpskom i sad mi treba vreme za ruski i španski - rekao je Murat.

- Kako god da je potrudio se - dodala je Matora.

- Bora je rekao da treba španske pesme da pevam. Ja sam se blokirao kad sam krenuo da pevam - rekao je Murat.

- Nismo u vezi, mi se družimo. Žao mi je jer se nije setio teksta jer je učio ceo dan. Bio je sladak - govorila je Anastasija.

- Posle svega ne pada mi na pamet da ulazim u vezu. Zezam se, sprdam i možda heftam - rekao je Murat.

