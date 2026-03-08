AKTUELNO

Zadruga

RUSVAJ! Bora ponovo ušao u žestoki verbalni okršaj sa Anastasijom, Asmin daje sve od sebe da smiri tenziju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Bora Santana ušao je u žestok verbalni okršaj sa Anastasijom Brčić, te je došlo do teških reči.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene ćeš ti da tužiš, a? Meni reci šta imaš za mene! Ku*vetino jedna, mame ti ga ja na*ijem - rekao je Bora.

- Beži, klošaru jedan - rekla je Anastasija.

- Da neće tvoji da me tuže jer sam te vređao - rekao je Bora.

- Nemoj samo da joj prilaziš i to je to - dodao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj samo da joj prilaziš - kazao je Asmin.

- Mame joj ga na*ijem - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

TOTALNI RUSVAJ: Munjez i Terza ušli u brutalan okršaj sa Pejom, on ušao u crveno! (VIDEO)

Zadruga

SMRADE JEDAN: Miljana ušla u žestok verbalni okršaj sa Lukom, leti perje na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

DAJE SVE OD SEBE! Teodora uporno pokušava da odobrovolji Bebicu, on nastavlja sa jadikovanjem nad svojim životom! (VIDEO)

Zadruga

PRIKRIVA ISTINU?! Bora pokrenuo sumnju da je bio intiman sa Anastasijom, ona uključila CENTRIFUGU: SAD SVI MISLE... (VIDEO)

Zadruga

Žestok okršaj Ane i Bože, Terza dao sve od sebe da ih smiri, pa im održao lekciju kako treba da se ponašaju! (VIDEO)

Zadruga

OČAJNIČKI VAPAJ: Mina daje sve od sebe da smekša Viktora, on ne želi ni da čuje za pomirenje! (VIDEO)