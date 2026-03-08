RUSVAJ! Bora ponovo ušao u žestoki verbalni okršaj sa Anastasijom, Asmin daje sve od sebe da smiri tenziju! (VIDEO)

Šok!
Bora Santana ušao je u žestok verbalni okršaj sa Anastasijom Brčić, te je došlo do teških reči.
- Mene ćeš ti da tužiš, a? Meni reci šta imaš za mene! Ku*vetino jedna, mame ti ga ja na*ijem - rekao je Bora.
- Beži, klošaru jedan - rekla je Anastasija.
- Da neće tvoji da me tuže jer sam te vređao - rekao je Bora.
- Nemoj samo da joj prilaziš i to je to - dodao je Asmin.
- Mame joj ga na*ijem - rekao je Bora.
Autor: S.Z.