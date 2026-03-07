AKTUELNO

Zadruga

PRIKRIVA ISTINU?! Bora pokrenuo sumnju da je bio intiman sa Anastasijom, ona uključila CENTRIFUGU: SAD SVI MISLE... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Anastasija Brčić i Bora Santana progovorili su u emisiji ''Na mestu splačina'' o svom odnosu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anastasija, da li si Bori rekla da želiš pomirenje sa njim? - upitao je Dača.

- Nikada to nisam izgovorila - kazala je Anastasija.

- Da li smo imali nešto mi ispod pokrivača? - upitao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- E, ovo pitanje govori da jeste - rekao je Dača.

- Sram da te bude, Boro! Sad će svi pomisliti da smo imali se*s - dodala je Anastasija.

- Ne, nismo imali. Ja ti želim da imaš se*s sa Muratom, jer ti je dogorelo. Jedva čekaš sa nekim da legneš u krevet - kazao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

UKLJUČILA CENTRIFUGU: Maja dala sve od sebe da se opere od Stanije, opravdala svoje druženje sa Aneli (VIDEO)

Domaći

Pokrenuo Matorino uništenje! Cimi izneo kompletnu istinu o njenom odnosu sa ocem i bratom, ne prestaje da rešeta: Zoran mi je rekao... (VIDEO)

Zadruga

Bukti rat: Jelena optužila Munjeza da joj duguje pare, on pokrenuo sumnju učesnicima da je bio intiman s njom! (VIDEO)

Zadruga

Trenutak istine: Munja izbegava da odgovori na pitanje o intimnom odnosu sa Teodorom! Svojim komentarom pokrenuo sumnju da je prevarila Bebicu sa njim

Zadruga

SKANDAL! Asmin otkrio da je Boris, Neriov otac, bio intiman sa Sitom, ali i sa Haninom mamom (VIDEO)

Zadruga

BORA PROMENIO SVE BOJE! Video Anastasijine momente sa Muratom, ona se uhvatila za glavu od BLAMA! (VIDEO)