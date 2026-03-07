PRIKRIVA ISTINU?! Bora pokrenuo sumnju da je bio intiman sa Anastasijom, ona uključila CENTRIFUGU: SAD SVI MISLE... (VIDEO)

Šok!
Anastasija Brčić i Bora Santana progovorili su u emisiji ''Na mestu splačina'' o svom odnosu.
- Anastasija, da li si Bori rekla da želiš pomirenje sa njim? - upitao je Dača.
- Nikada to nisam izgovorila - kazala je Anastasija.
- Da li smo imali nešto mi ispod pokrivača? - upitao je Bora.
- E, ovo pitanje govori da jeste - rekao je Dača.
- Sram da te bude, Boro! Sad će svi pomisliti da smo imali se*s - dodala je Anastasija.
- Ne, nismo imali. Ja ti želim da imaš se*s sa Muratom, jer ti je dogorelo. Jedva čekaš sa nekim da legneš u krevet - kazao je Bora.
Autor: S.Z.