UKLJUČILA CENTRIFUGU: Maja dala sve od sebe da se opere od Stanije, opravdala svoje druženje sa Aneli (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Maji Marinković.

- Kažeš da si velika Stanijina prijateljica - e, pa nisi. Ne zbog Asmina, nego Ahmićki, koje su je najstrašnije vređale - glasila je konstatacija.

- Prvo, nisam najbolja njena prijateljica. Mi smo u dobrom odnosu. Što se druženja tiče, imam pravo na to da se družim sa kim ja želim. Stanija nikad od mene neće čuti da je ogovaram, to je činjenica - rekla je Maja.

- Da li misliš da Stanija zamera Maji više druženje sa Aneli, nego sa tobom? - upitao je voditelj.

- Najviše joj zamera Šarenog - rekao je Asmin.

- Ja sa Šarenim ništa nisam imala. Šareni je dobar prijatelj sa mojim ocem. Sedeli smo na proslavi pre Elite 9 kod Bore Santane, nikada ništa nismo imali, nikada - rekla je Maja.

- Maja je svesna da nema dalje kad je reč o prijateljstvu sa Stanijom, zato je sada dobra sa Aneli. Maja nije nikakav prijatelj, loša je osoba - rekao je Uroš.

Autor: S.Z.