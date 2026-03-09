AKTUELNO

Zadruga

Haos ne prestaje: Luka ne može da se otarasi Anite, sukob zbog Aneli i Anđela nema kraj! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Ne zaustavljaju se!

Luka Vujović Anita Stanojlović žestoku su se svađali u dvorištu, a on je bio na ivici za sva vremena da odsvira kraj.

- Ja kad bih reagovao kao ti bio bi haos i tad bi mogla da kažeš da sam ja folirant. Ako misliš da si više prošla u žviotu... Treba da me poslušaš za neke stvari - rekao je Luka.

- Ne takmičim se ko je više prošao, a ne bih volela da sam prošla to što si ti - dodala je Anita.

- Ovo je kao da je on tebi u sedmici prebacivao za Matoru, smešno. Kako ti kažeš da nemam potrebu da je vređam? - govorio je Luka.

- Ja branim tebe i mene. Njega sam volela, Matoru nisam volela. Mene je boleo k*rac za Matoru, a njemu da se smejem bilo bi da imam emocije. Svi su znali da nemam emocije u sedmici. Ja sad tog čoveka ne mogu očima da gledam, rekao je da će da svedoči protiv mene da mi se oduzme dete i ne mogu da ga podnesem - pričala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zašto sam ja nesrećan? - pitao je Luka.

- Nesrećan si jer ne shvataš da ti grešiš. Bićeš srećan jer ja neću biti ovakva. Meni nije dobro, jedva ustajem iz kreveta. Meni se ne živi. Ti treba da vidiš zašto sam loše i da mi pomogneš - rekla je ona.

- Sama sebi treba da pomogneš. Meni ovo nije sprdnja, ja sam nesrećan čovek. U pravu si da je zbog mene - poručio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A. Nikolić

