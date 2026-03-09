Toša stigao u Elitu! Dača mu odmah otkrio ko je najbolje spremio osmomartovsko iznenađenje: Iako ne mogu da ih ponesem... (VIDEO)

Morao je da bude iskren.
Robot Toša stigao je u "Elitu 9", te je odmah porazgovarao sa Terzom i Dačom Virijevićem.
- Da li ste spremili devojkama poklon za osmi mart - pitao je Toša.
- Ja sam uzeo - počeo je Terza, a Toša je dodao "100 evra".
- Ja sam pevao svim devojkama i na kraju sam pobedio. Bora je imao dobar nastup, a kao parovi su Anita i Luka i Terza i Sofija, lepi ljudi, lep nastup, iako ja ne mogu da ih podnesem lepi ljudi - naveo je Dača.
