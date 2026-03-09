Toša ih stavio na TEŠKE MUKE! Muškarci nemaju blage veze o čemu se radi kada je Osmi mart u pitanju, preznojavali se dok ih je ispitivao! (VIDEO)

Toša nije hteo da ih ostavi u neznanju.

Nakon Asmina, Luke, Dače, Uroša, Ivana i ostalih, na test kod Toše došao je i Anđelo Ranković.

- Koje cveće se kupuje za Osmi mart - pitao je Toša.

- Sve zavisi šta devojka voli. Ne znam, ja kupim ono što voli devojka - pokušao je da se izvuče Anđelo.

On je potom odgovorio i zašto je uopšte usanovljen Osmi mart kao praznik.

- Klara Cetkin je podigla ustanak za prava žena, za rad, za ravnopravnost - pričao je Anđelo.

Toša je potom okupio sve muškarce i ponovo ih propitivao.

Autor: R.L.