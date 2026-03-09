Neće ni da čuje za LJUBAVNO IZNENAĐENJE! Bora odbija da prihvati Uroševu naklonost, ne interesuju ga pokloni koje mu je spremio! (VIDEO)

Stanić se razočarao.

Uroš Stanić pripremio je iznenađenje za Boru Santanu u rehabu. On mu je priredio balone, cveće ali i romantičnu poruku i strpljivo ga je čekao da dođe u rehab i da vidi sve.

U pripremi ovog iznenađenja pomogle su mu devojke, Anastasija Brčić, Rada Todorović i ostale.

Ipak, Bora nije bio oduševljen ovim i odlučio je da ne gleda šta mu je Uroš spremio.

- Svi smo se potrudili, Rada, Anastasija, Sandra i Jovana i ja, hajde idi vidi - naveo je Uroš.

- Hvala vam puno - rekao je Bora.

Autor: R.L.