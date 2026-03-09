AKTUELNO

Zadruga

Ne verujem u vašu vezu, to nije iskrena priča! Mića niže prozivke na račun Anite i Luke, oni bez komentara! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nemaju želju da se brane.

Lepi Mića nije štedeo reči tokom današnje podele budžeta.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vanja je na kraju završila u zagralju Janjuša. Ti si zatovrena, mutna, mnoge stvari kriješ, nisi mi bila jasna, da si ti sa nekim top, a sa druge stvari čujem stvari koje su nerazumne, bolesne. Mislim na neke stvari od spolja. Mnogima ćutiš i nećeš da kažeš, to mi nije u redu, mislim da treba da budeš malo hrabrija - rekao je Mića o Vanji Živić.

On je potom iskomentarisao i Anitu Stanojlović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da si mnoge stvari sakrila o sebi, Luku si ubedila u neke stvari, Viktora si ubedila onim iznošenjem o Mini... Što se tiče tebe i tvog bivšeg dečka, snosite podjednako odgovornost, jako je ružno da govoriš da je gej, da radi neke ružne stvari, a govorila si da ga voliš najviše na svetu. U vašu vezu ne verujem i ne mislim da je to iskrena priča - rekao je Mića.

Autor: R.L.

