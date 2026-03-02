Podržavam vašu ljubav, ali... Lepi Mića rešio da se povuče, ne želi više da brani vezu Sofije i Terze! (VIDEO)

Neočekivani preokret!

U toku je ''Podela budžeta'' Lepog Miće, a on je naredni budžet dao Radi Todorović.

- Rado, dvadeset dana si se povukla i pala u očaj. Ne znam da li je razlog što te Dača odbio ili pitanja gledalaca, ne znam šta je razlog da upadneš u depresiju. Predala si se totalno, izašla iz svih priča. Pričao sam ti uvek da se središ i da prkosiš lepotom, a ne da ti kosa bude kao Petru Panu. Prema meni si korektna, mi nemamo ovde nikakvo druženje što je normalno jer nam ni godine to ne dozvoljavaju - rekao je Mića.

- Terza za tebe srednji budžet. Odnos moj i tvoj je uvek isti, mogu da kažem da si vredan, radan i pažljiv. Bio sam uz tebe kad ti je bilo najteže, pokazao sam da sam ti prijatelj i tu nema priče. Kratkog si fitilja, imaš jako pogan jezik i dokazao si da ne rzmišljaš šta izgovaraš u momentu. Stajao sam iza tebe i Sofije kad vam je bilo najteže, mislim da ćete uspeti i to je to. Sofija me malo razočarala jer je pala na ispitu, okrenula je neke stvari i razumem da nije želela da se zameri Mileni. Sofija, zameram ti što pokušavaš da šta god ja da komentarišem da ti to diskriminišeš. Ti si prošle godine bila ostavljena, a ti si to oprostila i prešla preko toga - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić