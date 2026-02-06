AKTUELNO

Zadruga

Ugasila mu svaku nadu: Kačavenda oduvala Mikija Dudića, ne želi ni da čuje za vezu s njim! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a takmičari su imali prilike da pogledaju razgovor Milene Kačavende i Mikija Dudića iz izolacije.

- Naš odnos je bio spontan, nismo nameravali da krenemo neku priču. Raspoloženje je bilo super, a svi su aplaudirali kad su videli naš klip dok nas sad gaze - rekao je Miki.

Pričaj o Karićevom parfemu i Gastozu: Sofija optužila Daču da je bio uz nju samo zbog kadra, on razvezao jezik i otkrio šok detalje! (VIDEO)

- Hoće li biti šta? - upitao je Milan.

- Izjasnili smo se da ćemo biti prijatelji - rekao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni se čovek kao muškarac ne dopada i ne intrigira me, mi ćemo ostati samo prijatelji. Jedina tema je bila da je stvarno sve bili spontano - rekla je Milena.

Izdaja kakva se ne pamti: Sofija obrnula ploču i okrivila Daču i Milenu da su se sklonili od nje, pljušte nikad brutalnije prozivke! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

