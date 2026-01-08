Besna kao ris: Dragana zapenila na Matoru zbog pomirenja s Lukom, Janjuš siguran da želi raskid! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako se Dragana Stojančević i Jovana Tomić Matora svađaju.

- Iskreno tenzija među nama zbog Luke traje još uvek. On je dečko došao i izvinio se, ali mi nismo nastavili da se družimo ni ništa drugo. Ne razumem zašto je ona to zamerila toliko meni, pa da mi i dan danas imamo svađe i rasprave. Ja sam htela da se ne pominje više niko, ne želim da mi se prave problemi - rekla je Matora.

- Ne s*ri, molim te. Nema tenzije danas među nama već nas obe muči nešto za spoljni svet. Mi probleme u vezi nemamo, mi se odlično slažemo. Ja sam složila neki film u glavi za spoljni svet, a posle je došao Luka i iznervirao me. Možda sam burno reagovala, ali sam rekla šta sam mislila. Mene nervira što se ona istresa na meni - rekla je Dragana.

- Luka je osetio potrebu da mi se izvini jer je rekao nešto za nekog druga i ja sam mu oprostila - rekla je Matora.

- Dragana je napravila haos, istrčala je iz diskoteke i otišla je. Dragana nema kredibilitet da priča da li ja i Matora trebamo da pričamo o nekom drugaru ili ne - rekao je Luka.

- Ako Matora reaguje onako što je Karić muvao Aniti, onda treba da zameri Luki ponašanje i uvrede koje je izrekao Dragani. Prvo je ponizio kao devojku, bilo je gadno slušati - rekla je Matora.

- Dragana je mnogo vezana za svoju porodicu i ona ne može da izdrži da bude odvojena od porodice. Matora će opet ispasti veverica na kraju - rekao je Janjuš.

Autor: N.Panić