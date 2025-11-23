Ovo su svi čekali! Maja lupila Alibabi šamar realnosti i priznala mu da nikad neće biti s njim, pa lažno spustila loptu s Aneli: Mi smo korektne, ali... (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija ''Nominacije'', a takmičari koji su proveli sedam dana u izolaciji ove nedelje su Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, te će večeras imati priliku da slušaju kakvo mišljenje njihovi cimeri imaju o njima. Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković.

- Ja da sam bila vođa, prve nedelje bi postavila Aneli i Asmina. Ovo nije rijaliti priča već životna priča i svašta nešto se izdešavalo. Meni je drago što su njih dvoje spustili loptu kao roditelji i smatram da je jako zrelo da u tim godinama ljudi shvate da je to potpuno normalno. Što se tiče odnosa šale i zezanja, to mi negde i nije normalno jer mi je malopre rekao da je Aneli izljubomorisala na mene - rekla je Maja.

- Kakav lažov - rekla je Aneli.

- Asmin zna da bude psihopata i manijak, ali mislim da ima i dobru i lošu stranu, kao da je bipolaran. On ima stranu kada vređa, uvredio me jednom i jako sam mu to zamerila. Mi se čas svađamo, čas smo dobri i zna da izgovori jako loše stvari, samo se brzo pokaje. Nas su ovde spajali, ali ja Staniju jako poštujem i ne bi sebi to dozvolila - rekla je Maja.

- Sasvim okej - rekao je Alibaba.

- Jako teške reči su pale između mene i Aneli, ali naš odnos varira. Mi znamo da se baš izvređamo, ali možemo sada da spustimo loptu. Ja nisam osoba koju vodi zloba i sujeta, već uvek pričam iskreno i realno. Nas dve sada popričamo na garnituri i složimo se dosta puta na različite teme, ali ja da nju napadam i vređam iako to ne osećam, to stvarno ne mogu. Dosta puta imamo iste mišljenje za određene situaciju, a svi ljudi greše u životu i to je tako. Mislim da se ovde ljudi udružuju jer imaju iste neprijatelje zato što kao jedinke nisu jake. Nije mi normalan odnos između Aneli i Luke, kada su zajedno samo je haos, a ipak imaju i godine. Na kraju krajeva mislim da će se oni svakako pomiriti, samo što ja ne vidim budućnost i perspektivu. Ostaviću Asmina jer su između nas dve imale teške sukobe - rekla je Maja.

- Ja i Maja ćemo sigurno imati sukoba, ali trenutno je situacija ovakva. Ja ne gledam Asmina na takav način već želim da spustim loptu s njim da mi ne vređa porodicu i da bude dobar otac, dok s Lukom ne postoji nikakva šansa - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić