Pokušava da se dodvori Maji! Asmin ubeđuje cimere da Aneli kupuje sama sebi poklone, Luka stao u njenu zaštitu: Ja bih voleo da je ona davala pare... (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević kao je reč Nenadu Macanoviću Bebici kako bi prokomentarisao današnje poklone koje su stigle za Aneli Ahmić.

- U nedelju su svi gledali kome će da daju prvo, a danas su gledali kome će najviše da daju. Luka je gledao i posle je komentarisao, pa se videla patnja prema Aneli - rekao je Bebica.

- Danas je bio najiskreniji od svih dana - ubacila se Aneli.

- Upečatljiv mi je bio i Asmin. Rekao je da ona sama sebi šalje, ali ona je majka tvog deteta, pokazao si sujetu i kompleks. Mislim da si to sve uradio da bi se Maji ponovo dodvorio. Između tebe i Aneli postoji taj takmičarski duh. Ja verujem da je to igračka koju Nora voli. To je sujeta i nelka vrsta kompleksa. Pre desam dana je rekao da više neće vređati Aneli i da se neće takmičiti sa njom... Na svaki način pokušava da se dodvori Maji - rekao je Bebica.

- Što nije reagovao tako na Filipove i njene poklone? - rekao je Asmin.

- Nigde nije pisalo njegovo ime, a to što si ti iskompleksiran je nešto drugo - rekao je Bebica.

- Nena je imala ženu koja je pratila sve, pa smo shvatili da Sita sve kupuje. Nisam rekao da je ona sama sve kupila, ali pola jeste. Svaki dan pokazuju da je mržanja prema meni jača nego ljubav prema Nori. To nije podrška, to su fanatici! Nora nije ovde, Nora je kod kuće. Što nisu napravili sliku Nore, a ne Stič. Ona je sama sebi napravila težak boravak u rijalitiju - rekao je Asmin.

- Ja bih voleo da je ona davala pare za poklone jer bih imao argumente da svima začepim usta - rekao je Luka.

- Ona je sama rekla da je sebi kupovala poklone. Gde je podrška na anketama? Ja sam rekao juče Darku kako ću ja da budem pobednik, ne zanima me da li sam peti ili sedmi. Šta mi znači da budem prvi i opet ne vidim Noru - rekao je Asmin.

- Da li bi više voleo da pobedi Maja ili Aneli? - pitao je Milan.

- Da je normalna rekao bih Aneli. Ona nije normalna. Šta joj vredi pobeda kad će ponovo biti to što jeste - rekao je Asmin.

- Sramota me je! Ja sam osoba koja se ne loži na poklone, ankete i te stvari. Mene niko nikad nije mogao da kupi ni sa čim. Meni su moji pokloni najdraži danas bili. Najgore je kad se vaška najede! Ne možeš i opanaka u Balensijagu. Treba dati šansu onome ko nije stekao i nije imao šansu. Ja ređam drugi ključ od svojih stanova, a pričam o primitivnim poklonima. Videli smo danas ko je prvi u svemu.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić