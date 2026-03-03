Uništena si, novogodišnja j*bačice: Uroš ne da Maji mira, Alibaba morao da skoči u njenu zaštitu! (VIDEO)

Drama!

U spavaćoj sobi nastavio se sukob Maje Marinković i Uroša Stanića, a Asmin Durdžić pokušao je da joj pomogne i stane u njenu zaštitu.

- Da li te je ona napala? Izvinila ti se - rekao je Alibaba.

- Pričala je da si monstrum i Marko DNK, a zato si ti papak i smešan u narodu. Maja ne ume sama da se zaštiti, pa traži od tebe, a ja mogu sa vas dvoje. Uništena si, novogodišnja j*bačice. Tek ću da te gazim, k*čko. Koliko si rzžna bez šminke - govorio je Uroš.

- Smrdi ti iz usta - rekla je ona.

- Tebi smrdi iz p*ćke, sutlijašice - dodao je Stanić.

Autor: A. Nikolić