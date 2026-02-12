AKTUELNO

Haos ne prestaje! Hana ponosna na Nerija, on ponovo stao u njenu zaštitu i urnisao Sandru: Uličarko i klošarko... (VIDEO)

Drama!

Naredno pitanje bilo je za Hanu Duvnjak.

- Koliko si ponosna što je Nerio onako skočio na Todićku i dokazao koliko te voli i da te nikada ne bi prevario sa njom - glasilo je pitanje.

- On je poludeo jer me je ona juče uhvatila, mi smo se dogovorili da ćemo je ignorisati celu noć, ona je nastavila. U diskoteci kada smo bili, ona je to uradila...Ja sam pričala s Borom, ona je tu došla, nije mi dala da prođem - rekla je Hana.

- Najlakše je odbraniti i umešati se u žensku svađu - skočila je Sandra.

- Ti nju napadaš, vređaš i nasilna si uličarko i klošarko - skočio je Nerio.

- Asminu ne sme ništa da kaže, a na mene skače. Ko se plaši ove budale?! On je meni smešan. Vidi, treba da je odbrani, ali treba od svakoga da je odbrani, a ne samo od mene - rekla je Sandra.

- Ja sam mu rekla jutros da ne ide kod nje, ne želim da joj dajem na značaju. Ona nije normalna, nasrće na ljude, a ja je nisam ni pogledala, ni pričala sa njom - rekla je Hana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

