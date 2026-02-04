Pljušte teške prozivke: Maja i Alibaba ponovo zaratili, on je urnisao kao nikad do sad! (VIDEO)

Drama!

Asmin Durdžić i Maja Marinković žestoko su se prozivali u pušionici nakon žurke. Iako su mnogi očekivali da će oni spustiti loptu, njihov sukob je iz dana u dan sve gori.

- Ti si k*rac koji siluje momka za Novu godinu. Jovana, da li su te Maja i Aneli poslale da me ložiš? - rekao je Asmin.

- Naravno. Ona je moja drugarica. Više ni viski nemaš - dodala je Maja.

- Ti si vegeta koja se meša u sve veze, pala si mi u očima. Ko te j*be - rekao je Asmin.

- Ko ja hoću, ti ne. Gde je moja drugarica Aneli? Idem da vidim - pričala je Maja.

Autor: A. Nikolić