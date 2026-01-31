Bukti rat u Beloj kući: Aneli jedva dočekala da unakazi Hanu, Alibaba skočio da je brani! Sevaju teške prozivke (VIDEO)

Drama!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje imaju najlošiji uticaj na druge.

- Aneli loše utiče na Neria loše, kao i na Asmina. Ona je juče njega iz čista mira pitala da li misli na sestre i na majku. Ona je rekla da su loše zbog njega i da su smršale 15 kilograma, a Nerio je zbog toga plakao. Na prvom mestu Bora Santana jer mnogo jede g*vna. Anastasija jeste kriva, ali je ovde sedam nedužnih ljudi stradalo. Napao je dosta ljudi, a tu mislim i mene. Jako je bolestan i ljud ga se plaše, a ja prva - rekla je Hana.

- Nikad nisam bio bolestan. Moram da kažem da loše utiče na ovog dečka, a ne postoji čovek u kući koji kad je ona ušla ovde da misli da njenim izgledom nije potvrđeno sve što je ona radila. Ti si jedan divan momak, dobro vaspitan, ali mi je žao jer si upao u kanđe kobre koja te je otvrovala. Nerio, ja ti želim da se što pre izvučeš iz svega ovoga jer ovde neke stvari možeš sam da naučiš. Ne želim da se razdvojiš od deteta, ali želim da što pre spoznaš svoju sreću. Ova devojka je od tebe napravila mumiju. Možeš sve najružnije da mi kažeš, a ja neću da ti odgovorim jer te volim i kao brat si mi - govorio je Bora.

- Boro, ti se svakome pravdaš i svakog izvređaš i uzimaš nam vreme - rekla je Milena.

- Ti znaš da sam ja bio katastrofa kad sam ušao ovde. Ja ne želim da mislim da je to zbog Hane - dodao je Nerio.

- Ja sam juče razmišljala i videla sam da je Nerio bio izgubljen i da ponovo ne sme da priča sa mnom. Ja sam ga pitala: "Nerio, da li misliš na sestre?", a ja imam pravo da ga pitam to jer znam da je on jako povezan sa njima. Znam da ih je čuvao sve tri. Ona je sad pokazala sujetu i zlobu jer je njoj to zasmetalo. Sad si pokazala svoju zlobu jer tebi smeta što sam ga ja pitala da li on misli na svoje sestre, a ti ga želiš samo za sebe i želiš da ga odvojiš od svoje porodice. Ti si njega nagovorila da uđete, a on je uništio jednu majku i svoju najstrariju sestru - govorila je Aneli.

- Ona sad okreće priču da ispadne žrtva, a to nećeš biti - dodala je Hana.

- Tvoja sestra se osušila zbog mame k*rve i ta mala fanatik vodi sve stranice. Mogu samo da budu u depresiji zbog tetke i mame k*rve - umešao se Asmin.

- Druga osoba je Asmin koji ovde utiče na sve ljude i želi da ih ubedi u njegovu istinu. Ljudi ne shvataju da su smešni i da će tek da vide ko je on i kakvu poziciju imaju ovde i kako prolaze napolju dok brane jednog monstruma. On je ovde sve izmanipulisao. On je uništio svoje dete, pogazio svoju porodicu kad je sa mnom otišao u hotel.

