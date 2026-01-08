AKTUELNO

Ko je veći blam? Alibaba i Bebica u žestokom ratu, pljušte teške prozivke! (VIDEO)

Nova drama trese Belu kuću!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Nenad Macanović Bebica.

- Govoriš Asminu da je on bio najveći blam na sceni, a ti prijatelju moj radiš sklekove kukala ti majka - glasilo je pitanje.

- Malopre je Dača rekao da on uopšte nije znao da će Maja da mu lupa jaja. On je ovde od početka zastuao kodekse, kako je muškarac kojem devojka ne može da radi ništa, a sve je to pogazio. Majka, brat i otac su mu rekli ovde da se blamira, a mi smo danas saznali da on nije znao da će mu lupati jaja - govorio je Bebica.

- Nije znao - smejala se Maja.

- Ja sam te štitio, a od danas ću da te komentarišem jer najviše lažeš - zapretio joj je Asmin.

- To je samo jedan u nizu postupaka zbog kojih sam rekao da se blamira, a najveći blam je zbog svega što je zastupao za dete i Aneli, a onda je sve to pogazio. Ja nikad nisam zastupao svoje stavove i kodekse, mene to ne zanima, nego sam uvek radio da se lepo osećam. Za mene je on najveći blam ove sezone. Njemu su to rekli roditelji, a i novinarka - dodao je Macanović.

- Asmine, ti si rekao da je blam što je Maja lupala tebi jaja o glavu, a njegovoj devojci je Filip - dodao je voditelj.

- Ja sam vređao Teodoru, rekao sam da ću da je j*be kad tad i on zbog toga ima problem sa mnom. Ja tvoje komentare tvrdim, ti si smeće. Ja da sam hteo tebi da j*bem mater poslao bih je sa Filipom u izolaciju, a to nisam uradio. Ja sam dobio nagradu, a ti si radio sklekove i nisi nijednu. Ako se Maja na mene p*pišala na sceni, na tebe je Teodora u izolaciji - pričao je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

