Zakuvao čorbu: Alibaba saterao Hanu u ćošak, da li će joj Nerio preći preko ovih reči? (VIDEO)

Drama!

Tokom "Igre istine" Danilo Dača Virijević pitao je Asmina Durdžića da li mu je Luka Vujović dao znak da zna sve o navodnoj aferi Anite Stanojlović i Relje Popovića.

- Kad je počela tema mi smo pričali i on mi je rekao da zna i da sumnja, ali da nije 100% siguran. On je mene stiskao za nogu - rekao je Asmin.

- Luka je isto tako stiskao Viktora, kao što je nekad Terzu, a onda je ispalo da Terza nikad ništa nije slagao za Anitu i njega - dodala je Mina.

- Problem je jer je ona meni rekla da nije bila, a može ispod jorgana da mi kaže. Rekao si mi da je ona majka i da možda neće na televiziji da mi kaže - govorio je Luka.

- Žena je ušla u rijaliti i poverila se za Minu i Relju, o kakvoj televiziji pričate? - dodala je Kačavenda.

- Hana, da li možeš da ponoviš šta si pričala sa mnom i Urošem u pušionici? - pitao je Asmin.

- Da, rekao si mi da izgledam kao da mi je ceo svet propao - rekla je Hana.

- Ona je to potvrdila. Rekla je da ima probleme u vezi, Asmin je rekao da treba da ga ostavi, a ona se složila sa tim - pričao je Uroš.

- Nisam se složila. On je meni rekao da nema sreće u familiji i da su svi monstrumi, a ja sam se tu složila. Ja njega ne gledam kao Ahmića jer je on Ružanji, tako da se nisam složila - govorila je Hana.

- Ti si rekla da sam u pravu da treba da ga ostaviš - rekao je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić