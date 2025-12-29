Treba ti pomorac, nisam za morske bolesti: Alibaba preko Anastasije isponižavao Boru, on odmah burno reagovao! (VIDEO)

Drama!

U toku je podela budžeta Asmina Durdžića on je mali budžet dao Anastasiji Brčić.

- Ovo je isključivo zbog Bore. Mi nemamo komunikaciju. Radila si u Linci kod mojih prijatelja, to sam saznao pre par dana i tad imamo komunikaciju. Ja sam tad rekao Bori da tebi treba čvrsta ruka i neko ko će da ti j*be mater. Ja sad gledam Boru i savetujem ga da digne ruke jer je previše slab da bilo šta može sa tobom da započne. On nije taj tip, a sa tobom ide sve dublje u kanal - govorio je Asmin.

- Nije slab, mi samo nismo jedno za drugo - rekla je Anastasija.

- Tako je, tebi treba pomorac i ja nisam za morkse bolesti - dodao je Santana.

Aleksandra Jakšić i Ilija Pečenica dobili su male budžete.

- Aleksandra, ja o tebi ne mislim ništa. Mislim da si dobra u s*ksu - rekao je on.

- Ja tebe ne diram, ne iznosim mišljenje i znaš da ću da budem tolerantna prema tebi. Ti opet spuštaš loptu i brišeš g*zice ljudima, tako da mi se ova podala ne dopada - dodala je Jakšićka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić