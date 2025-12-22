AKTUELNO

Zadruga

Dobićeš da čistiš kante: Filipu pala roletna, žestoko zaratio sa Urošem Stanićem i za sve okrivio Boru! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Filip Đukić pobesneo je jer je Bora Santana stavio Uroša Stanića u njiovu grupu za snimanje novogodišnjeg filma.

- Birao si ovog debila da mi pravi haos. Dobićeš ulogu, pa ako hoćeš hoćeš. Šta mu govoriš da će imati najjaču ulogu? Mrš tamo - besneo je Đukić.

pročitajte još

Snimaju se dva filma u Eliti: Takmičari na ozbiljnom zadatku, vreme je da pokažu svoju kreativnost! (VIDEO)

- Svako podjednako - rekao je Uroš.

- Nema toga. Da li si nekad gledao film? Debilu, ne volim tvoje sujetno ponašanje - nastavio je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si svaštoj*b - rekao je Stanić.

pročitajte još

Ratno stanje u Beloj kući: Specijalan zadatak izazvao haos, žestoke svađe na sve strane! (VIDEO)

- Dobićeš da čistiš kante. Znao sam, Boro - nastavio je Đukić.

- Filip je sujetan i mrzi me - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Haos ne prestaje: Filipu ponovo pala roletna, žestoko napao Bebicu! Obezbeđenje se ne pomera iz kuće (VIDEO)

Zadruga

Stanija je prošlost, više me ne zanima: Alibaba žestoko zaratio sa Urošem. obezbeđenje ih prati u stopu! (VIDEO)

Zadruga

Pala joj roletna: Aneli iz petnih žila urla na Luku, on na sve načine traži dozvolu za druženje sa Anitom! (VIDEO)

Domaći

Obezbeđenje hitno reagovalo: Luki pala roletna, zaleteo se na Saleta Luksa! (VIDEO)

Zadruga

Karambol na sve strane: Kačavendi pala roletna, žestoko napala Jordanku! Obezbeđenje ima pune ruke posla (VIDEO)

Zadruga

Haos u Beloj kući: Boža i Džordi žestoko zaratili, njemu pala roletna! (VIDEO)