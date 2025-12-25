Ti si moja životna greška: Novi haos Aneli i Asmina, on je najstrašnije isponižavao! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Da li ste ikad nakon razdvajanja seli i iskreno pričali bez potrebe da bilo ko pobedi u raspravi? - glasilo je pitanje.

- Pre Stanjie smo imali top odnos, nakon toga je ušla u sedmicu. Došla sam u studio da rešim za Noru, ali je ona pričala o nekim drugim stvarima. Moja prva reč je bila da sam došao da rešimo za Noru. Ja više nemam snage da pričam i da se raspravljam sa njom. Ona mene toliko nervira devojka da to više nije normalno. Evo ti se pobednik, samo me pusti na miru. Ne želim sa njom nikakvu komunikaciju, ne želim u izolaciju i nemam potrebu bilo šta da kažem. Živi svoj život, Grofica, ti i Nora idite u p*čku materinu - pričao je Asmin.

- Nije došao tad da priča o Nori nego da se pere kako sam mu ja kombinacija kako bi se oprao Staniji. On je pokazivao moje gole slike u studiju, a ni u jednom momentu nije pričao o Nori - dodala je Aneli.

- Ja se zalažem da oni nađu kompromis i da nađu rešenje da budu u egalu. Oboje su krivi šta se desilo, a nije bitno ko je pobednik. Ja tvrdim da će oni odavde da izađu zajedno, a sad mogu da se vređaju - rekao je Lepi Mića.

- Ja sam kriv za sve, ja sam je ostavio, ja sam otišao kod druge žene. Možemo da nađemo rešenje samo ako je ljubakam, a može i preko suda. Evo Aneli oprosti sve - dodao je Asmin.

- Ovde nije postajao pomak. Aneli i Asmin treba da se slože da treba sud da odredi kako i šta i da nemaju više kontakt. Ja garantujem da drugačije rešenje ne postoji - rekao je Janjuš.

- Ja sam mislila da postoji - poručila je Ahmićeva.

- Moja najveća greška je što sam ga u tebe stavio, ti si moja životna greška - dodao je Asmin.

Autor: A. Nikolić