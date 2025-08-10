ŠOK U PROGRAMU: Munja se obratio Sofiji pitanjem o Terzi, Marko zbog njenog odgovora burno reagovao! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila ljubavni par Sanju Grujić i Marka Stefanovića, ali i Sofiju Janićijević sa kojom sužestoko ratovali.

- Nisam mogla da verujem da je Mima toliko kvarna i na šta je spremna. Kad je bila superfinalna žurka, prišao je Gruja, ali nema šta da se izvinjava u Mimino ime - rekla je Sanja.

- Ja sam mu samo rekao "ćao"... Na kraju se ispostavilo da sam u pravu, nikad nije kasno da se neki ljudi izbrišu - dodao je Marko.

Usledilo je novo telefonsko uključenje.

- Anđela je uzvraćala Ani i isvađa se kao da je ona žena, a na ljubavnica. Sanja mi je bila dobar komentator, ali se ovde godine pogubila i menjala stavove. Marko je dobar dečko, ali svako sebi bira. On sam sa sobom ne može da se pomiri i nikad nije miran jer se zaljubio, ali mislim da nije zadovoljan... Anđela koliko je vređala ljude, a mogla je samo da se smeška i bude lepa, pa nema šta kome nije rekla. Ona ima tu moć manipulacije da gađa u najslabije tačke. Sofija, da li sam u pravu da si se ti pokajala? Kako si izdržala? - govorila je ona.

- Jesam... Ja sam kvarila njoj, a ne ona meni i to je tako trebalo da bude - odgovorila je Sofija.

- To je veliki plus za tebe - poručila je gledateljka.

- Zašto Sofija nije ispoštovala reč i porazgovarala sa Terzom kao što je rekla? Znamo kako su veliku stvari uradili, nisu dali priliku jedno drugome - pročitala je poruku Maša Mihailović od Munje.

- Nema o čemu da pričamo, raskinuli smo pre osam meseci. Ajde da se desilo pred kraj, pa i da rešimo - dodala je Sofija.

- Terza je bio sa Slađom i kad si išla u spa centar i to ti nije smetalo. Sad si izašla napolje, ispunila cilj i vaginom došla do prvog plana, pa te zanima prvo mesto - umešao se Marko.

Autor: A. Nikolić