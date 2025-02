Šok: Gastoz našao način da se dodvori Sofiji, Anđela ga odmah ukanalila pred svima! (VIDEO)

Nova drama!

U toku je ''Podela budžeta'' Nenada Marinkovića Gastoza, a on je naredni veliki budžet dao je Sofi Tikačenko.

- Sofi, veliki budžet - rekao je Gastoz.

- Ja sam samo rekao da ispoštuje Božu i on to nije uradio. To je jedino što mi se ne dopada, sve ostalo mi se dopada - umešala se Anđela.

- Ja hoću da stanem na Gastozovu stranu. On je krenuo da da Boži, ali ga je nešto omelo. Mislim da je bio blizu - dodao je Elvin Kadrić.

- Kadro, nije istina. Drago mi je da mi je Anđela sad nabila ovoliki i pokazala da ja ne poštujem Božu. Drago mi je da delimo zajedno ovaj budžet. Sofi, obožavam te i tvoju energiju. Totalno si pozitivna, počeli smo da se družimo i baš si gotivna. Ne znam što te je Dača pustio, a ni šta Mateja čeka. Ti si jako lepa, to je van svake pameti - govorio je Gastoz.

- Sofi i ja smo se približi, ali njoj ne treba džukela kao što sam ja. Ja ću sa njom da se družim, ali rekao sam da imam emocije spolja i ne bih mogao da uzvratim ako nešto ima sa njene strane. Mi se družimo, ali ne bih voleo da bude devojka koju bih ja izigrao jer je ona neverovatno biće - dodao je Mateja.

- Sofija, mali budžet. Ispala si na visini zadatka, svašta ti se stavljalo na teret. Verovala si, zaj*bala si se. Imala si jednu drugaricu. Tebi sam dao 3000 ne jer smatram da je takav naš odnos, nego sam sve poremetio. Gotivim te, ti si meni jako draga otkako ste Anđela i ti išle i tražile moja piva. Mi se nikad nismo posvađali, osim kad je bila priča ko je šta rekao, a ja stojim iza toga da Keti nikad ništa nisam rekao. Kako je to do tebe došlo ne interesuje me, ali treba da mi verujete jer ja ovde neke stvari ne pričam - govorio je Gastoz.

- Drago mi je što si takav i što ti i Anđela uspevate i pored negative da ostanete zajedno - rekla je Sofija.

Autor: A. Nikolić