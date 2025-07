ŠOK PREOKRET: Marko i Sanja postali zaštitnici Anđele Đuričić, zajedničkim snagama udarili na Gastoza! (VIDEO)

Drama u kući!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi prilog, a takmičari su imali priliku da vide kako je Marko Stefanović ispričao da mu je Nenad Marinković Gastoz poslao srce njemu i Sanji Grujić.

- Kakav siledžija od lika, pun mi ga je k*rac. Ne znam odakle ovaj stav, mi se ni ne vidimo. Ako sam im pustio pesmu, poslao srce, to ne treba da mu da za pravo da će da mi j*be mater. Okej, on fizički može, ali kakav je ovo stav? - govorio je Gastoz.

- Sad si bezveze izdramio. Radi se o tome da si zamerio Anđeli jer peva sa Sanjom i da Anđela nema stav. On se sad iskompleksirao. Mi smo se svađali i vređali smo se, a napolju bi se drugačije završilo - dodao je Marko.

- On mene gotivi više od pola kuće. Napolju bi se smejao sa mnom na najjače - rekao je Gastoz.

- Ne gotivim tvoje stavove kad si u vezi. Nikad ne bismo mogli da se družimo jer si vređao moju devojku i nisi ispoštovao situaciju kad su se Sanja i Anđele svađale. Nemaš prava da zameraš Anđeli da nema stav, otišle su, pevale pesmu, a ne drue se i ne provode vreme. Posle reči koje si ti imao na žurci da li si slao srce i puštao nam pesme - govorio je Marko.

- Ti si se smejao kao lud na brašno. Ajde da se vratimo na to što je Anđela uradila. Ja želim da ljudi misle da nam stav i tako se ponašam, a kad ljudi zadaju sebi kriterijume onda dođu na moju lestvicu. One dolaze onda kod mene u klan jer one isto nemaju stav - pričao je Gastoz.

- Ti treba da budeš na Anđelinoj strani jer se Anđela svađa argumentima. Ne verujem da bi mogao da zameriš njoj tako neke stvari. Ti nemaš prava da zameraš Anđeli međuljudske odnose. Ja govorim o muškim stavovima kad si u vezi, ne možeš da dopuštaš da je ljudi vređaju - dodao je Stefanović.

- On nam je slao srce u jeku naše svađe, kad je krenula njegova svađa sa Anđelom. On je nama slao srca, mi smo se nasmejali. Ja sam bila šokirana i rekla sam Marku da on sad spušta loptu sa svim ljudima koji su bili u sukobu sa Anđelom. Ja uvek branim pravdu, uvek sam na toj strani i imam srčanost - rekla je Sanja.

Autor: A. Nikolić