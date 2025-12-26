AKTUELNO

Zadruga

Ona meni zanimljiv, poludela bih od dosade: Maja priznala koliko joj prija Alibaba, priznala da li će mu pružiti šansu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila ja naredni prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide kako Maja Marinković povocira Asmina Durdžića da ide u izolaciju.

- On je meni zanimljiv za raspravu. Ovde ima malo ljudi sa kojima sam kliknula i ko mi odgovara jer ja nisam normalna i volim ludake. Sa moje strane ne postoji ništa, ne postoji vid sviđanja. Zanimljivo mi je da se prepucavam, šta ovde da radim? Poludela bih od dosade. Ne radim ništa loše i 100% sam sigurna u sebe da ne postoji ništa što može da me demantuje u mojim delima, a da se peckam do sutra mogu - govorila je Maja.

- Ona se igra sa mojim emocijama - dodao je Asmin.

pročitajte još

Njen život je jadan na podu bez igde ikoga: Alibaba ponovo brutalno ponizio Aneli pred svima, ona završila u suzama! (VIDEO)

- Ja ne dajem lažnu nadu, rekla sam da ne može da bude ništa. Peckaću do sutra, a ne interesuje me kao muškarac - nastavila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Navikla je da drži muškarce na lancu, a mene ne može. Ne zanimaš me kao žena, pa da hodam ovde bez oka. Jedino ako dobijem šlep i pancir - rekao je Durdžić.

- Majo, ti si folirant i lažov. Radiš sve što i Asmin, samo ti radiš prikriveno zbog osude naroda - govorio je Uroš.

pročitajte još

Takmičari brutalno osudili Hanu: Raskrinkali njene ucene prema Neriu, sve su sigurniji da želi da ga skloni od Aneli! (VIDEO)

- Nameću mi da ću da uđem u vezu. Ja da osećam nešto ustala bih i rekla, ali mene ne interesuje niko. Šta ja imam od tuđih verovanja? Na meni je da pokažem, a oni neka komentarišu i treba nešto da rade - nastavila je Marinkovićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.,

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne osećam ljubav, ne bih se pomirila sa njim: Alibaba uverava Luku da Aneli pari za njim, ona skočila kao oparena (VIDEO)

Domaći

Budeš li sa njim provodila vreme... Alibaba udario zabrane Mini, ona mu odmah lupila kontru! (VIDEO)

Zadruga

Batali me da ne bih ja otvorila usta: Teodora poludela jer ljudi misle da se blamira sa Bebicom, žestoko zaratila sa Jakšićkom! (VIDEO)

Domaći

Haos u programu: Napadnut Alibaba, servirana mu hladna osveta! (VIDEO)

Zadruga

Alibaba gori od ljubomore: Maja priznala da li bi bila s Đukićem u vezi, on nije izdržao da ih ne ponizi! (VIDEO)

Domaći

ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Alibaba i Mina na milimetar do poljupca! Ona napravila haos zbog njega i Kačavende: Koliko od 1 do 100? (VIDEO)