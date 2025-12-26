Ona meni zanimljiv, poludela bih od dosade: Maja priznala koliko joj prija Alibaba, priznala da li će mu pružiti šansu! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila ja naredni prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide kako Maja Marinković povocira Asmina Durdžića da ide u izolaciju.

- On je meni zanimljiv za raspravu. Ovde ima malo ljudi sa kojima sam kliknula i ko mi odgovara jer ja nisam normalna i volim ludake. Sa moje strane ne postoji ništa, ne postoji vid sviđanja. Zanimljivo mi je da se prepucavam, šta ovde da radim? Poludela bih od dosade. Ne radim ništa loše i 100% sam sigurna u sebe da ne postoji ništa što može da me demantuje u mojim delima, a da se peckam do sutra mogu - govorila je Maja.

- Ona se igra sa mojim emocijama - dodao je Asmin.

- Ja ne dajem lažnu nadu, rekla sam da ne može da bude ništa. Peckaću do sutra, a ne interesuje me kao muškarac - nastavila je Maja.

- Navikla je da drži muškarce na lancu, a mene ne može. Ne zanimaš me kao žena, pa da hodam ovde bez oka. Jedino ako dobijem šlep i pancir - rekao je Durdžić.

- Majo, ti si folirant i lažov. Radiš sve što i Asmin, samo ti radiš prikriveno zbog osude naroda - govorio je Uroš.

- Nameću mi da ću da uđem u vezu. Ja da osećam nešto ustala bih i rekla, ali mene ne interesuje niko. Šta ja imam od tuđih verovanja? Na meni je da pokažem, a oni neka komentarišu i treba nešto da rade - nastavila je Marinkovićeva.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.,

Autor: A. Nikolić