Alibaba gori od ljubomore: Maja priznala da li bi bila s Đukićem u vezi, on nije izdržao da ih ne ponizi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Maja umire od smeha!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Filipa Đukića.

- Već sam rekao da smo drugari i mislim da bi samo pokvarili naš odnos da uđemo u vezu. Znam da smo totalno drugačiji u vezama - rekao je Filip.

To što oni nisu verbalno jaki, njihov problem: Maja shvatila da je Mina ne podnosi, pa joj sasula brutalnu istinu u lice! (VIDEO)

- Zar zbog par požuda i niskih strasti treba da se pokvari ovakav odnos? Mene nagoni ove godine ne vode, niko ne može ovu slobodu da mi oduzme - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Filip kad se napije, on bi naskočio i na Babejićku. Filipu dajem kolu, a misli da dajem viski - rekao je Alibaba.

Do nekih stvari ne bi došlo da... Teodora krivi Bebicu zbog svoje prevare s Filipom, on progutao i ovo poniženje! (VIDEO)

- Filip kad se napije malo ne zna šta priča ili priča ono što misli, ne znam. Moram da vodim računa jer moje veze imaju težinu - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

