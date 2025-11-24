AKTUELNO

Zadruga

Procvetao: Bebica pred svima priznao da bi se Teodora pomirila s njim, ona u potpunom šoku! (VIDEO)

Takmičari umiru od smeha!

U toku je ''Mićina Igra istine'', a Lepi Mića prvo pitanje postavio je Milanu Stoičkoviću.

- Milane, da li misliš da te Sofija namešta? - upitao je Mića.

U sebi traži krivca: Bebica sa suzama u očima progovorio o raskidu s Teodorom i shvatio da je on pogrešio, ali se nada pomirenju! (VIDEO)

- Budemo videli, ja mislim da da, ali videćemo u bližoj budućnosti. Obzirom da sam ja Karićev drugar zbog toga i mislim, ali videćemo vremenom - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da ti je prijateljstvo s njom veći blam nego veza - rekao je Mića.

- Ja to ne mislim, Stefan je moj drug i on će me uvek podržati. Ja ću svakako pričati sa svojim drugom, ali videćemo - rekao je Milan.

Trebao je ranije da ode i prekine kontakt: Hana ne može da oprosti Neriu što nije stao uz nju i ćerku, a evo da li je Aneli drži u šaci! (VIDEO)

- Meni je Milan drag i tek ga upoznajem, ako mu - rekla je Sofija.

- Mene niko ne može da povredi već samo ljudi kome ja to dozvolim - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja mislim da mu Stefan zamera i druženje, ako su pravi prijatelji - rekao je Terza.

- Teodora šta si pričala sa Bebicom, da li ćeš se miriti s njim? - upitao je Mića.

Ovo je znak da se sklanjam iz boleštine: Filip precrtao Teodoru za sva vremena, pa s osmehom na licu priznao šta oseća prema Maji! (VIDEO)

- Nikakvo pomirenje, pitao me da pričamo i ja ga nisam odbila da ne bih bila monstrum - rekla je Teodora.

- Meni je lakše kad s njom pričam jer tražim neke odgovore - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bebice da li bi uradio sve isto posle raskida kao što si uradio? - upitao je Mića.

Želim da joj otvorim oči: Alibaba blista od sreće nakon pomirenja s Aneli! Ogolio dušu i progovorio o emocijama, a za Staniju izustio samo ovo (VIDEO)

- Da, kad budem dobio odgovore sve onda će mi biti jasnije. Mislim da će se ona pomiriti sa mnom - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

