Batali me da ne bih ja otvorila usta: Teodora poludela jer ljudi misle da se blamira sa Bebicom, žestoko zaratila sa Jakšićkom! (VIDEO)

Teodora Delić žestoko je zaratila sa Aleksandrom Jakšić i zapretila je da će izneti sve što zna o njoj.

- Vi ne smete da pričate o vama, a pričate o meni - rekla je Teodora.

- Moj najveći blam je jer sam se zaljubila u oženjenog čoveka sa kojim nisam ni imala poljubac - dodala je Jakšićka.

- Ajde da pričamo o svim najvećim blamovima. Ti imaš problem i zato pričaš o drugoma da ne bi o sebi. Batali me da ne bih otvorila usta - gvovorila je Teodora.

- Ja sam bila u prošloj sezoni Farmera i pričalo se o našim životima, a ti ćeš da otvaraš usta. O meni se zna sve kao i o tebi - rekla je Jakšićka.

- Šta si me pitala na lekarskom i da li je to blam? Neću da pričam jer nisam taj lik, ali ćuti da ne bih pričala - govorila je Teodora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

