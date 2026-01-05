Otvorili sve karte: Aneli i Nerio progovorili o porodičnim odnosima, priznali da li će se nekad vratiti na staro! (VIDEO)

Drama!

U toku je "Igra istine" Lepog Miće koja se večeras održava u pabu "Prijatelji". On je naredno pitanje postavio Aneli Ahmić, a od nje je želeo da zna kako se osećala za doček Nove godine

- Ne želim da pričam o tome - rekla je Aneli.

- Aneli i ja nekad pričamo, ali ne znam kako možemo da ispravimo odnos dok smo ovde i dok smo u ovom prostoru - dodao je Nerio.

- Da li mislite da ćete da nađete zajednički jezik i Sita i on? - pitao je Lepi Mića.

- Previše je sve povredio, nju, mogo brata... Naravno da oni uvek žele da on dođe i zaboravili bi mu sve... Ja sam rekla kad on ćuti da je takav i kod kuće. Sita nikad nije prihvatila Hanu i ja sam rekla iz kojih je to razloga - pričala je Ahmićeva.

- Nerio, da li se osećaš kao odbaćeno jagnje? - pitao je Mića.

- Ja sam se sam odvojio sa 18 godina i to sam govorio. Ja se sa većinom nisam osećao preterano povezano. Bio sam zatvoren u svojoj sobi, nisam bio povezan i nisam provodio vreme sa ostalima u kući - dodao je Nerio.

Autor: A. Nikolić