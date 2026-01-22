Maja nema herca za sukob sa utorak konkurencijom: Boginja je sasekla u korenu, Alibaba joj ponovo glumi advokata! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditeljka Maša Mihailović postavila je pitanje koje je bilo za Maju Marinković.

- Ko je beton liga? - glasilo je pitanje.

- Sad ako krenem poskakaće mi. Rekla sam, stojim iza toga i ne treba mi da ih imam na grbaši. Gledam da zaobiđem tu priču. Ja ne mogu da ih dižem kad je rijaliti u pitanju, neka nađu drugi izvor - rekla je Maja.

- Maja vređa i ponižava za stolom, a u pušionici pokušava da razgovara sa mnom. Ona misli da meni može da se šlihta, ali to ne prolazi. Mi se razlikujemo samo jer se ona j*bala, a ja nisam. Sve smo utorak, šta je problem - dodala je Boginja.

- Ova plava devojka je imala s*ks dva puta sa Filipom, pao pokrivač, kamera snimala kako p*šiš i niko te ništa nije pitao. Maja je imala s*ks i razapinjana je dva dana. Maja uzme čokoladu i dobije 150 pitanja i to je razlika i težina. Ne postoji reč za ligu kakva je Maja, visoka klasa - rekao je Asmin.

- Toliko si smešan i niko te ne shvata ozbiljno. Mislim da sam mu se dopala, a onda je promenio ploču i oduzeo mi krevet kad sam počela priču sa Filipom. Asmin i Maja su jedno za drugo, nezadovoljni i isfrustrirani ljudi - pričala je Vanja.

- Maja misli da je Filip beton liga jer je samo sa njom imao pitanja - poručio je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić